Geluidsopname opgedoken van Johnny de Mol: “Ik ben heel hardhandig geweest en fucking terecht”

Shima Kaes, de ex van Johnny de Mol, beschuldigt de presentator van mishandeling. De pas opgedoken geluidsopname van een heftig gesprek van de voormalige geliefden moet dat bewijzen.

Shima Kaes heeft aangifte gedaan van mishandeling door De Mol in 2015 in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza. Hij zou haar hebben geslagen, geschopt en geprobeerd te wurgen. Kaes presenteerde foto’s van een blauw oog, een gescheurde lip, blauwe plekken en bloeduitstortingen, die als bewijs moeten dienen.

En nu zijn er dus de geluidsopnames, die weinig aan de verbeelding overlaten. “Ik ben heel hardhandig geweest met je en fucking terecht”, zegt De Mol in het fragment. Kaes reageert: “Je hebt mijn mond vastgehouden, je hebt me de kamer niet uit laten gaan, je hebt me gewoon helemaal door elkaar geschud en ik heb een blauw oog gehad.” De Mol bevestigt: “Precies.” Volgens de familie De Mol is het allemaal een publiciteitsstunt van de juridisch adviseur van Kaes, Karim Aachboun. Alle aantijgingen worden ontkend.

Ondertussen stelt KRO-NCRV dat Johnny de Mol het coronavirus heeft opgelopen, heel toevallig net nu hij De Nationale Kerstavond zou presenteren op NPO1. Dat gaat presentator Joris Linssen nu doen.