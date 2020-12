De opvallendste affaires van de Europese Royals in 2020

Ze doen er niet toe, maar zijn toch voortdurend in het nieuws: royals. De opvallendste gebeurtenissen aan de Europese hoven

Willem-Alexander maakt kolossale blunder.

Sinds 2013 probeert de koning van Nederland uit te stralen dat hij een koning van het volk is. Dat imago loopt een ernstige kras op toen het koninklijke gezin in de herfst besloot naar hun resort in Griekenland te reizen. De regering, waarvan de koning onderdeel is, had juist opgeroepen niet nodeloos te reizen

Prins Harry en Meghan Markle breken met Brits koningshuis

Op 8 januari meldden Harry en Megan zich af als leden van het Engels Koninklijk Huis. Ze gaan eerst in Canada, en daarna in de VS wonen. Ze willen af van de publicitaire druk. Sindsdien zorgen de twee dat ze zo mogelijk dagelijks in het nieuws zijn

België heeft een nieuwe prinses

België blijkt een extra prinses te hebben. De vorige Belgische koning, Albert, bleek naast zijn officiële gezin, nog een geheim gezin te hebben gehad, waar ook dochter Delphine deel van uitmaakte. Hij heeft de geruchten die daarover al decennia bestaan altijd krachtig ontkent. Maar DNA-onderzoek bleek krachtiger dan de koninklijke leugens. Delphine is nu Prinses van België.

Spaanse ex-koning vlucht voor de Spaanse justitie

Dat de Spaanse ex-koning Juan Carlos een (of meerdere) minnaressen heeft is niet opvallend voor een koning. Maar dat hij van het koningschap gebruik heeft gemaakt om miljoenen te verdienen aan omkoping voor zichzelf en zijn lief is strabaar. Als een dief in de nacht vluchtte hij uit Spanje en wacht nu in de Arabische Emiraten op de dood

Prins Andrew verder in het nauw

Vaststaat dat de Engelse prins Andrew bevriend was met de seks-misdadiger Jeffrey Epstein. De vrienden van Epstein konden gebruik maken van jonge meisjes die Epstein ronselde voor zijn gerief. De prins ontkent dat hij seks had met de meisjes van Epstein. In 2020 heeft Andrew dat weten vol te houden. De kans is aanzienlijk dat dat hem in 2021 niet gaat lukken