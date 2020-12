Vrouw Alec Baldwin onder vuur om ‘nepaccent’

Alec Baldwin heeft zondag in een video op Instagram zijn vrouw Hilaria verdedigd. Op social media doken dit weekend verschillende berichten op van oude bekenden die aangaven dat zij in haar middelbare school-jaren 'gewoon' Hillary heette en niet het Spaanse accent had waarmee ze nu spreekt.

Zo werd een eerdere review van een podcast van de influencer veel gedeeld. Een oud-medescholier van Hilaria schreef daarin: "Ik ken Hillary Hayword-Thomas nog van school in Boston. Ze had toen geen accent en had haar naam nog niet veranderd in Hilaria". Een ander oud-klasgenootje schreef dat Hilaria erg aardig was op school, maar "absoluut een wit meisje uit Cambridge."

Hilaria heeft in meerdere interviews aangegeven dat ze haar kinderen tweetalig opvoedt, zodat ze ook haar moedertaal Spaans onder de knie krijgen. Zelf spreekt ze meestal met een accent. Toen ze te gast was in een kookprogramma leek ze niet op het Engelse woord voor komkommer te komen. De consternatie begon toen ze afgelopen week in een video die ze op Instagram deelde opeens helemaal geen accent had.

De yoga-instructrice deelde zondag een video waarin ze uitlegde dat ze een gedeelte van haar jeugd in Boston heeft doorgebracht en een deel op Mallorca, waar haar ouders en broer nog altijd wonen. Ze vertelt daarin dat ze inderdaad eigenlijk Hillary heet, maar dat ze zich op Mallorca Hilaria noemde en uiteindelijk voor die naam heeft gekozen.

Echtgenoot Alec viel haar bij in een eigen video, waarin hij de opmerkingen op social media belachelijk noemde. Zijn dochter Ireland steunde haar stiefmoeder ook. "Het is zo sneu dat mensen detective gaan spelen en in iemands leven gaan wroeten, terwijl ze niets weten over hoe diegene is opgevoed."