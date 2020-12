Dit was de echte reden van de breuk van André Hazes en zijn Monique

Weinig liefdeslevens zoveel besproken als dat van André Hazes dit jaar. Er was dé breuk, de tumultueuze affaire met Bridget en de terugkeer naar Monique die een heel groot hart moet hebben. Bij Linda de Mol onthult André de ware reden voor de breuk: alcohol.

De relatie met Monique Westenberg (43) liep al een tijdje niet goed, vertelt de 26-jarige volkszanger. “Ik had op een gegeven moment een eigen huisje en daar woonde ik al. We waren nog niet echt uit elkaar, maar ik zat op een gegeven moment op de bank en zei: ‘Als jij niet kan leven met hetgeen wat mij gelukkig maakt, dan moeten we ermee stoppen.’ Het ging over alcohol.”

Westenberg was het buitensporige feestgedrag en daarmee gepaard gaand alcoholgebruik spuugzat. “Toen heeft Moon gezegd: ‘Oké, dan stoppen we ermee.’ Toen ben ik de deur uitgegaan en was het echt klaar. Toen dacht ik echt dat ik in mijn recht stond. Ik was er heilig van overtuigd.”

In Bridget vond hij een gelijkgestemde. “Toen ontmoette ik iemand die ook best wel zo’n leefstijl had van een glaasje wijn en gezelligheid. Ik dacht: dit is het walhalla, ik kan zijn wie ik echt ben. Dat dacht ik. Ik kwam er best wel snel achter: dit is eigenlijk helemaal niet het leven.”