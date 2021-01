Big Brother is terug: hopelijk komt m’n blote kont niet op tv

Acht mensen die elkaar niet kennen, een afgesloten huis en overal camera's: dat was altijd het succes van het populaire programma Big Brother. Nu komt het na twintig jaar weer terug op de buis, vanaf maandag elke werkdag op RTL 5 en 24 uur per dag via livestreams te volgen bij Videoland. Vier Nederlanders en vier Belgen gaan het experiment aan, onder wie Daniëlle (40) en Ziko (34). "Ik zie alleen m'n blote kont liever niet terug op tv", zegt Daniëlle lachend tegen het ANP.

De Brabantse Daniëlle is moeder van vijf kinderen en werkt veel. Ze vond het tijd voor avontuur en meldde zich aan. "Ik ben op zo'n punt in m’n leven dat alles heel normaal is. Ik ben wel toe aan wat uitdaging, dus ik dacht: waarom niet?", vertelt ze. Ook de Vlaamse Ziko meldde zich met die insteek aan. "Ik was altijd al fan van het programma. Na school ging ik snel naar huis om te kijken. Toen ik hoorde dat het weer terug op tv kwam, kon ik niet wachten om me aan te melden."

De kandidaten worden de hele dag en overal gefilmd, ook op de wc en onder de douche. Daar hebben ze echter geen problemen mee. "Maar ik let wel even op als ik me 's avonds uitkleed, want ik heb ook nog kinderen. Straks krijgen die op school te horen dat hun moeder naakt op tv was", lacht Daniëlle. "Ik vind privacy verder toch maar een betrekkelijk ding, want iedereen laat op internet tegenwoordig z'n sporen achter."

Corona

Voordat de kandidaten het huis ingingen, zijn ze meerdere malen getest, thuis in quarantaine geweest en zijn ze enkele dagen in lockdown geweest in een hotel. Op die manier wordt de veiligheid in het huis zoveel mogelijk gewaarborgd. Zodra ze het huis ingaan, krijgen de kandidaten niets meer mee van de buitenwereld. "Heerlijk vind ik dat", vertelt Ziko. "Even niet al die negativiteit rondom corona, al ga ik mijn vrienden en familie wel erg missen. Maar verder mag 2020 voor mij sowieso de prullenbak in."

Om het goede voorbeeld te geven, zouden de twee zich zonder twijfel laten vaccineren op televisie. "Mijn vader zei altijd: als iedereen voor z’n deur veegt, is de straat snel schoon", vertelt Ziko. "Ik zou me dus zonder twijfel laten vaccineren." Daniëlle sluit zich daarbij aan. "Al is het alleen al om het goede voorbeeld te geven aan mijn puberende kinderen. Die worden thuis helemaal gek van me", lacht ze.

Verder hopen de kandidaten, die van elkaars bestaan van tevoren nog niet af weten, dat ze met "chille mensen" het huis in mogen. "Ik hoop dat er goede gesprekken komen, dat het klikt en dat we misschien wel vrienden voor het leven maken", zegt Daniëlle. Daar is Ziko het mee eens, maar hij heeft stiekem nog een hoop, vertelt hij lachend. "Dat er niemand met een ochtendhumeur bij zit, want daar kan ik dus echt niet tegen."