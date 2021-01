Optredens Songfestival mogelijk niet allemaal live

Om problemen op het laatste moment te voorkomen, moeten deelnemers aan het Eurovisie Songfestival in mei vooraf hun liedje opnemen op tape. In geval van nood wordt die opname dan afgespeeld tijdens de uitzending, vertelt producent Sietse Bakker dinsdag in het AD.

Bakker noemt daarbij als voorbeeld het scenario dat een artiest op de dag voor de finale positief wordt getest op het coronavirus. "Als het nodig is, gebruiken we dan zo'n tape. Bij voorkeur niet, je hoopt op een gelijk speelveld, maar het kan nodig zijn." Ook houdt hij er rekening mee dat kandidaten uit sommige landen niet in staat zullen zijn af te reizen naar Nederland.

De organisatie van het Songfestival blijft bij het besluit dat het liedjesfestijn na de annulering in 2020 aankomend jaar sowieso gaat plaatsvinden. Er liggen momenteel vier scenario's klaar; van een plan voor een regulier Songfestival in Rotterdam tot een draaiboek voor het geval het helemaal niet mogelijk is artiesten in Ahoy te laten optreden. "Zo zou het er uitzien als de huidige lockdown er in mei nog steeds is. Maar hoewel we weten dat er nog pittige weken en zelfs maanden gaan volgen, hebben we goede hoop dat we er in het voorjaar anders voorstaan."