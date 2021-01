De Meilandjes vertrekken alweer uit Hengelo vanwege problemen met de gemeente

De familie Meiland verkondigde vorig jaar met veel bombarie dat ze hun nieuwe droomplek hadden gevonden: een grote woonboerderij in Hengelo. Omdat hun woonplannen niet in lijn zijn met het bestemmingsplan gaan ze echter alweer vertrekken, vertelt Erica Meiland tegen NU.nl.

“Door problemen met de gemeente Bronckhorst zullen wij hier op termijn weg moeten”, zei ze. De familie woont sinds afgelopen zomer in de enorme boerderij in de Achterhoek. Martine, Erica en dochter Maxime hebben alledrie aparte gedeeltes betrokken van de woning. In feite woon je dan in drie huizen en dat is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Gesprekken met de gemeente Bronckhorst zijn op niets uitgelopen. Erica raadt aan om het vijfde seizoen van Chateau Meiland te kijken. “Daarin gaan jullie zien hoe het allemaal zit.”