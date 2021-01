Wie is de Mol blijft miljoenenpubliek trekken

Wie is de Mol heeft zaterdagavond 2.923.000 kijkers naar NPO 1 getrokken. Het was het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO). De seizoensopening van Wie is de Mol trok vorige week ook al ruim drie miljoen kijkers, de best bekeken opening ooit.

Het programma, dat inmiddels al jaren op televisie te zien is, liet het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 qua kijkcijfers achter zich. Naar dat nieuwsbulletin keken ruim 2,5 miljoen mensen. Op het journaal van 19.30 uur op RTL 4 stemden ruim 1,4 miljoen kijkers af.

Op diezelfde zender bleek ook de spelshow van Beau van Erven Dorens een kijkcijferhit. Naar Weet Ik Veel , waarin studenten en bekende Nederlanders hun algemene kennis testen, keken 1.393.000 mensen. De show was tegelijkertijd te zien met Wie is de Mol.