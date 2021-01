Oud-Mol Jeroen Kijk in de Vegte over de Mol van dit jaar: “Hij is de rest steeds een stap voor”

Jeroen Kijk in de Vegte bleef in het vorige seizoen van Wie is de Mol? heel lang onder de radar. Tot het er plots zo dik bovenop lag, dat niemand het geloofde. Maar hij was het wel: de Mol. Bij NU.nl kijkt hij met zijn mollenblik naar dit seizoen en doet een voorspelling over de huidige opperbedrieger.

Vals spel

Over wie het meest vals spel speelt: “Joshua, echt geen twijfel over mogelijk. Hij is onwijs manipulatief en ik had echt te doen met Splinter. Joshua gebruikt hem als verlengstuk van zijn tactiek. Het voelt een beetje zoals met Ellie en mij, hoe zij een pion was in mijn spel. Wat wint Splinter ermee om anderen te wijzen op Joshua? Ik had echt wel met hem te doen.”

Wie hij denkt dat er volgende week uit gaat: “Dan zeg ik Florentijn. Hij is een beetje als Renée: hij staat erbij en lijkt constant te denken ‘nou, moe? Wat moet ik hier nou mee?’ Ik weet dat heel veel mensen hem verdenken, maar de geschiedenis van dit programma leert ons dat iemand die zo verdacht wordt, er vaak de volgende aflevering uitgaat.”

Stap voor

En wie is dan wel de Mol volgens Jeroen? “Joshua. Ik denk dat hij een beetje doet wat ik ook deed: geen rol spelen, maar karaktertrekken van zichzelf inzetten om als Mol te werken. Hij is een hele fast forward-Mol. Hij is de rest altijd één stap voor en zet allerlei pionnen uit die hij kan inzetten. Ik denk ook dat het reversed psychology is dat je denkt dat hij het niet kán zijn omdat hij zo verdacht is. Dat kan hij heel goed inzetten en vergroot hij dus ook uit in dat bondje met Splinter. Zoals gezegd: het is pas aflevering 2, maar voor nu is hij de beste Mol.”