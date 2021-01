Marco Bakker overwoog na auto-ongeluk uit het leven stappen

Marco Bakker geeft zichzelf naar eigen zeggen helemaal bloot in zijn nieuwe biografie Marco Bakker: het complete verhaal, die dinsdag verschijnt. In het boek, geschreven door Harrie Nijen Twilhaar, kijkt hij terug op zijn persoonlijke leven en carrière. "Ik heb er lang over nagedacht omdat ook oude wonden weer zouden worden opengehaald", vertelt hij in De Telegraaf.

De bariton blikt ook terug op het auto-ongeluk op het parkeerdek van de Amsterdam ArenA in 1997, waarbij een destijds 38-jarige om het leven kwam. De cruisecontrol zou niet goed gewerkt hebben en bovendien zou Bakker teveel gedronken hebben om nog achter het stuur te mogen. Bakker raakte daarna in een diep dal. "Ik heb zelfs nagedacht om te verhuizen naar een ander land. Bovendien heb ik momenten gekend dat ik uit het leven wilde stappen."

Het ongeval heeft de 82-jarige Bakker veranderd als mens. "Ik ben milder, kwetsbaarder geworden. Het diepste verdriet voor de nabestaanden draag ik nog iedere dag met me mee. Ik raakte alles kwijt", vertelt hij. Na het ongeval verloor hij zijn plek bij de toenmalige omroep TROS, waar hij uitzendingen van Muziek uit Duizenden had gemaakt. "De omroep sprak van imagoschade als ik nog langer in beeld zou verschijnen. Dat was enorm pijnlijk."

Zijn vrouw, actrice Willeke van Ammelrooy, sleepte hem er doorheen. "Dat heeft jaren geduurd. Gelukkig ben ik er weer bovenop gekomen. Het is ook Willekes verdienste." Bakker is al 43 jaar samen met Van Ammelrooy, zijn derde vrouw na twee eerdere huwelijken die op de klippen liepen. "De liefde tussen ons blijft het beste smeermiddel. We hebben tot aan de dag van vandaag begrip voor elkaar kunnen opbrengen."