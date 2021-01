Dave Roelvink krijgt flinke klappen bij demonstratie

Slecht nieuws voor Dave Roelvink. De zanger was aanwezig bij de verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam en dat heeft hij geweten. De 26-jarige Roelvink werd behoorlijk aangepakt door de Mobiele Eenheid en kreeg naar eigen zeggen 'een paar klereklappen' op zijn rug, zo liet hij aan Shownieuws weten.

"Ik zat uit het raam te kijken, ik woon hier om de hoek, en ik zag het gebeuren. Even kijken wat er allemaal aan de hand is. Het werk ligt natuurlijk helemaal stil, dus dan pak ik af en toe die Insta Live erbij. Dan ga ik op Instagram dingen filmen en geef ik er commentaar bij," aldus Dave.

Roelvink besloot een 'getuigenverslag' te maken via sociale media, wat hem uiteindelijk duur kwam te staan. "Ik liep middenin het oorlogsgebied, zeg maar. Ik dacht: ik ga vanuit het park filmen, door de tralies heen. Alleen, ik had even niet gezien dat ik midden tussen een groep agenten stond. Dus ik kreeg er ook nog eentje voor mijn muil. Maar we leven nog."

Tijdens zijn verslaggeving kreeg Dave, voor hem ogenschijnlijk, vanuit het niets een paar flinke klappen van de ME. "Wajo! Krijg de tering! Ik krijg zo een klap voor m’n flikker, hé! Ik moet pleite hier! Ik kríjg me toch een paar klereklappen op m’n rug. Met een knuppel! Oh, oh, oh.. wat een zooitje, gap."

Omdat Dave direct poolshoogte wilde nemen bij de demonstratie, nadat hij daar lucht van kreeg, verliet hij zijn huis op slippers. En daardoor kon hij zich niet snel uit de voeten maken, toen de ME eenmaal arriveerde. "Ik kon niet rennen, want ik ben zo, op m’n slippers, de deur uitgestapt. Ik was dus niet zo lekker voorbereid om te reporten, haha. Het is on-Nederlands. Het is een soort volksopstand. Ik kende het nog niet. Ik ben 26 jaar en ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn leven."