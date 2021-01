Boeken dichteres Amanda Gorman razend populair

Amanda Gorman, de dichteres die de show stal tijdens de inauguratie van Joe Biden woensdag, is in één klap enorm populair geworden. De 22-jarige kreeg er in een dag niet alleen ruim 1.5 miljoen Instagramvolgers bij, de twee boeken die ze later dit jaar uitbrengt werden ook massaal besteld.

"Veeg mij maar op! Mijn boeken zijn nummer 1 en 2 op Amazon", twitterde Amanda enkele uren na haar indrukwekkende optreden tijdens de inhuldiging van de president. "Iedereen ontzettend bedankt voor de steun voor mij en mijn woorden."

De jonge dichteres brengt in september kinderboek Change Sings uit, en in diezelfde maand komt ook haar poëzieverzameling The Hill We Climb: Poems uit. Inmiddels staan beide titels in het boekensegment van Amazon in de VS nummer 1 op de bestsellerlijst in hun categorieën.

The Hill We Climb was ook de titel van het gedicht dat Amanda voordroeg tijdens de inauguratie van Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Ze was de jongste dichteres ooit die haar werk mocht laten horen tijdens de inhuldiging van een Amerikaanse president.

Alhoewel ze er woensdag miljoenen fans bij kreeg, had Amanda al een grote ster achter zich staan. Oprah Winfrey is al langer liefhebber van haar werk, en schonk de dichteres zelfs de gele Prada-jas die de 22-jarige droeg tijdens de inhuldiging. Na haar optreden twitterde Oprah enthousiast over Amanda, en haalde in de tweet een gezamenlijke held van de twee aan, de in 2014 overleden dichteres Maya Angelou. "Ik ben nog nooit zo trots geweest om een jonge vrouw boven zichzelf uit te zien stijgen. Brava brava, Amanda. Maya Angelou staat ergens te juichen - en ik doe dat ook."