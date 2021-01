Video: Melania heeft er genoeg van

Terwijl in Washington de plechtigheden van de inauguratie begonnen kwamen de Trumpjes aan in Florida, waar ze gaan wonen. Op dat moment was Trump nog president. Hij wil dus nog een beetje officieel gaan staan. Maar Melania niet. Die is het zichtbaar zat.

(Je denkt misschien dat Melania een makkelijke strandjurk aanheeft getrokken in het vliegtuig, maar vergis je niet: dit is Gucci)

Here’s the video, look at her. She’s just done with him. (But note, she still did his bidding, up until the end.) pic.twitter.com/HJsYj3BHuE