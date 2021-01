Trumps Cola-knopje is verdwenen uit de Oval Office

Toen Donald Trump president was zat er op het bureau van de president een knop (op de foto onder naast de telefoon). Journalisten ontdekten dat dat de Diet-Coke-knop was. Als Trump op de knop drukte, kwam heel snel daarna een bediende met op een zilveren blad een glas Diet Coke. Trump, geheel-onthouder, dronk heel veel Diet Coke.

Op de eerste foto’s die president Biden laten zien, werkend aan de zogenaamde ‘Resolute-desk’, is de Diet-Coke-knop verdwenen. In ruil daarvoor staan er twee identieke telefoons-apparaten. Waarom? Het is nog niet bekend

Er is meer veranderd. Voor het portret van de omstreden, populistische, 19e-eeuwse president Andrew Jackson, dat Trump liet ophangen, is in Bidens kantoor geen plaats meer. Hij verving het onder meer door een portret van Founding Father en wetenschapper Benjamin Franklin. Samen met een maansteen op een boekenplank vlak bij het schilderij moet het portret Bidens interesse en geloof in de wetenschap benadrukken.

Verder hangen er ook portretten van Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Thomas Jefferson en Alexander Hamilton.

Achter de schrijftafel van Biden staat een kastje met familiefoto’s van Biden. Daartussen staat een buste van César Chavez. De leider van de arbeidersbeweging, die ijverde voor betere arbeidsomstandigheden voor immigranten en druivenplukkers, geldt als een icoon van de Mexicaans-Amerikaanse burgerrechten.

Niet alleen de portretten en bustes zijn nieuw. Biden liet zijn kantoor ook, zoals wel vaker gebeurt, wat opfrissen. Zo koos hij in plaats van het lichtkleurige tapijt dat Trump liet leggen, voor een donkerblauw tapijt dat destijds al in het Oval Office van Bill Clinton op de vloer lag. Ook de donkergoudkleurige gordijnen nam hij over van Clinton.