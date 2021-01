Big Brother-bewoonster Jill naar ziekenhuis nadat ze onwel werd

Big Brother-bewoonster Jill is donderdagnacht overgebracht naar een ziekenhuis. Ze werd onwel en had hevige buikpijn, waarna in overleg met de productie een ambulance werd opgeroepen, bevestigt een woordvoerster van RTL vrijdagochtend.

"Aanvankelijk leek het dat Jill misselijk was. Toen de klachten erger leken te worden is er direct op een zo veilig mogelijke manier ingegrepen door de productie", aldus de zegsvrouw. Volgens haar zijn er geen mensen in het huis geweest en was Jill zelf in staat om naar de ambulance te lopen. Het gaat inmiddels weer goed met haar. "Uit bloedonderzoek bleek dat er niets ernstigs aan de hand was."

Op sociale media werd door kijkers geklaagd dat de productie te laat zou hebben ingegrepen, maar volgens de woordvoerster is er "zo snel mogelijk" gehandeld. Binnen drie kwartier was er een ambulance aanwezig.

Dankbaar

Volgens de 22-jarige Jill werden haar klachten veroorzaakt door een verlate menstruatie. "Ik heb er een enge en spannende nacht opzitten, maar ik voelde me goed begeleid door mijn medebewoners en de productie. Gelukkig zijn de pijnen nu voorbij. Ik ben heel erg dankbaar voor de goede zorgen en kan niet wachten om het huis terug in te kunnen."

Wanneer Jill precies kan terugkeren in het huis, is nog niet bekend. "We bekijken op dit moment of en hoe Jill coronaproof het huis weer in kan."