Presentator Larry King (87) overleden

Larry King is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Ora Media, het bedrijf waarvan de Amerikaanse presentator mede-oprichter is, op Twitter.

King werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis omdat hij was besmet met het coronavirus. Het leek even beter te gaan met de presentator, maar zijn situatie verslechterde toch weer.

King werd in 1978 bekend als presentator van het radioprogramma The Larry King Show. Daarna was hij 25 jaar lang te zien op CNN met zijn eigen praatprogramma. Tot vorig jaar presenteerde hij een interviewprogramma voor streamingdienst Hulu.

De presentator laat vijf kinderen na. De familie vraagt om privacy om het verlies te kunnen verwerken. Op een later moment wordt bekendgemaakt wanneer de begrafenis en een herdenkingsdienst worden gehouden.