André van Duin geëmotioneerd over zijn overleden man

André van Duin is zaterdag geëmotioneerd geraakt toen hij met Matthijs van Nieuwkerk sprak over zijn overleden man Martin Elferink. Die overleed vorig jaar aan de gevolgen van darmkanker, de ziekte die Van Duin nu zelf ook heeft getroffen.

Toen de presentator wat dieper in ging op het bewogen jaar van Van Duin, kon hij zijn tranen niet bedwingen.

„Ik denk dat er nog wel iets bestaat. Een soort materie ofzo, ik kan het moeilijk omschrijven”, reageerde Van Duin op de vraag of hij gelooft in iets na de dood. Hij heeft zijn overleden partner nog altijd in de buurt. „Ik overleg ook dingen met Martin thuis. Waarschijnlijk hoort hij het allemaal niet, maar misschien ook wel.”

Ondanks het overlijden van Elferink en zijn eigen gezondheidsproblemen, kan de cabaretier naar eigen zeggen alles nog goed relativeren. „Je gaat allemaal een keer dood. Als er nu een einde aan was gekomen, had ik daar ook wel vrede mee gehad.”