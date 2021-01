BzV-boerin Steffi en Roel vernoemen dochter naar Yvon Jaspers

Boerin Steffi Verhagen, die in 2018 deelnam aan Boer zoekt Vrouw, en haar Roel zijn ouders geworden van een dochtertje. Op Instagram deelde het koppel zondag een eerste foto. Ze hebben het kindje vernoemd naar iemand die een grote rol speelde in hun liefdesleven: presentatrice Yvon Jaspers.

Het meisje dat voluit Sterre Yvon Madelon heet, werd vrijdagochtend geboren. "We zijn in de wolken met onze prachtige dochter. De bevalling was een rollercoaster, in vier uurtjes was het gepiept," laten de kersverse ouders op website van het programma weten.

"Natuurlijk kon een vernoeming naar Yvon niet uitblijven", vertellen de hengstenhouder en haar vriend. "Zonder Yvon was Sterre er niet geweest!"