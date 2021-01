Excuses Paul de Leeuw na uitspraak over Aziaten

Paul de Leeuw heeft vrijdag aan het begin van de uitzending van Op1 excuses aangeboden voor zijn uitspraken vorige week over "de mentaliteit van Aziatische mensen". Terugkijkend noemt hij het een "nogal botte, kortzichtige opmerking".

De presentator van Op1 zei vorige week in een gesprek met tv-viroloog Ab Osterhaus dat Aziatische mensen "gelijk doen wat de baas zegt". Dat zou in hun mentaliteit zitten. De opmerking schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Op social media noemden sommige kijkers het racistisch.

"Het is nooit m'n bedoeling geweest maar met deze opmerking heb ik er wel voor gezorgd dat ik ze over een kam heb geschoren. Dat spijt me", zei Paul. "Hiervoor bied ik dan ook mijn excuses aan. We zeggen wel eens van fouten leer je, dus ik hoop dat ik hier ook echt van geleerd heb. Nogmaals mijn excuses, maar het is gebeurd."