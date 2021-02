Aaf Brandt Corstius vond de sfeer bij Loretta Schrijver in Koffietijd niet prettig

Aaf Brandt Corstius (45) en Marc-Marie Huijbregts (56) waren te gast bij Koffietijd om te praten over hun succesvolle podcast ‘Marc-Marie & Aaf Vinden Iets’. Aaf vond presentatrice Loretta Schrijver niet zo vriendelijk.

Ze vond de sfeer ‘een beetje vijandig’ zegt ze desgevraagd tegen Marc-Marie. “Het was vooral op mij gericht hoor, niet op jou. Ik hoorde het ook van twee mensen terug die het gezien hebben.”

“Loretta zei: ‘Jullie hebben over alles een mening. Bijvoorbeeld over logeren. Daar zit ik echt niet op te wachten'”, vertelt Aaf. “Toen dacht ik nog: oké, fair enough.” Maar daarna zei Loretta nog: “De mening van Aaf, alsof je daar ooit op zit te wachten.”

Het enige wat mogelijk tegen het verkeerde been was, zou een opmerking kunnen zijn over een schaal op tafel, denkt de journaliste. “Er stond een lage schaal op tafel en ik zei dat ik die bloemen zo raar vond liggen. Toen zei zij een beetje gepikeerd: ‘Dat is wel een beetje het handelsmerk van het programma'”