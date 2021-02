Dolly Parton weigerde presidentiële onderscheiding van Trump

Dolly Parton heeft in een interview met de Amerikaanse ochtendshow Today With Hoda and Jenna laten weten dat ze tot twee keer toe de Presidential Medal of Freedom heeft geweigerd toen voormalig president Donald Trump haar die wilde uitreiken. In het gesprek, dat dinsdagmorgen in Amerika wordt uitgezonden, zegt Parton ook niet zeker te weten of ze de onderscheiding wel in ontvangst zou nemen als de huidige president Joe Biden haar zou voordragen.

"Laat ik er eerlijk over zijn. Donald Trump heeft me twee keer de onderscheiding aangeboden, maar die kon ik de eerste keer niet aannemen omdat mijn man ziek was. De tweede keer wilde ik niet reizen vanwege het coronavirus. Dus als ik de medaille nu wel in ontvangst zou nemen, lijkt het net alsof ik een politiek statement maak en daar ben ik helemaal niet op uit," aldus de 75-jarige zangeres.

Jenna Bush Hager, dochter van oud-president George W. Bush en mede-presentatrice van de show, herinnerde Parton aan een interview van voormalig president Barack Obama. Hierin zei hij 'dat het een grote fout was Parton geen presidentiële onderscheiding te hebben gegeven'. Vervolgens grapte hij: 'Ik bel Joe wel even.'

De zangeres, die maar liefst 1 miljoen dollar schonk aan de ontwikkeling van het coronavaccin, zegt gevleid te zijn. "Het is een mooi compliment als mensen denken dat ik deze onderscheiding verdien. Maar dit is niet waar ik het voor doe en bovendien weet ik zelf niet eens of ik zo'n prijs wel verdien."