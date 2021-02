Wisselende reacties op vertrek Klaasje uit K3

Het nieuws dat Klaasje Meijer K3 verlaat, zorgt voor veel reuring op sociale media. Al snel nadat het nieuws bekend werd, was de Nederlandse zangeres trending topic op Twitter.

Fans reageren verdrietig en geven toe een traan weg te moeten pinken. Anderen nemen het nieuws positiever op en laten weten zich te verheugen op een mogelijk nieuwe tv-talentenjacht naar de opvolger van Klaasje. Ook geven veel gebruikers aan dat ze zich willen aanmelden en wordt enthousiast gereageerd op de beslissing van Studio100 dat Klaasjes opvolger ook een man mag zijn.

Anderen merken ironisch op dat het lijkt alsof "de blonde uit K3" steeds de handdoek in de ring gooit. Van de oorspronkelijke samenstelling verliet Kathleen Aerts in 2009 ook als eerste de groep. Zij werd vervangen door Josje Huisman. In 2015 werd de hele groep vervangen door de huidige leden Klaasje, Hanne en Marthe.