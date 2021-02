Vrienden van Britney steunen haar: “Haar vader is een echte klootzak”

In 2008 kreeg Britney Spears (39) een zenuwinzinking. Ze was erg in de war en haar vader Jamie werd daarom tijdelijk de bewindvoerder van de gevallen popster. Alleen kreeg ze de regie over haar eigen financiën nooit meer terug. In een spraakmakende docu klinkt er veel kritiek op de man. Vrienden van Britney zijn het daarmee eens. “Haar vader is een echte klootzak.”

Haar vriend Sam Asghari (27) reageert op de documentaire ‘Framing Britney Spears’: “Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat ik nul respect heb voor iemand die onze relatie probeert te controleren en constant obstakels op ons pad gooit. Naar mijn mening is Jamie een echte klootzak. Ik ga geen details geven, omdat ik onze privacy altijd gerespecteerd heb, maar aan de andere kant ben ik ook niet naar dit land gekomen om mijn mening niet vrij te uiten.”

Haar ex-assistente en goede vriendin Felicia Culotta zegt: Ik had niet echt door wat er aan de hand was, maar volgens mij hebben ze haar vermogen om zelf beslissingen te nemen onderschat. Eerlijk gezegd heb ik nooit geweten wat een curatele precies is. Ook tot op de dag van vandaag begrijp ik het nog steeds niet. Zeker niet voor iemand die zo oud en zo capabel is zoals Britney. Ik weet als geen ander wat ze allemaal kan.”

In een oud, niet eerder vertoond fragment zegt Britney zelf over de bewindvoering: “Als ik niet de beperkingen had die ik nu heb, met alle advocaten en dokters en mensen die me de hele dag analyseren, dan zou ik me zo vrij voelen. Dan zou ik me weer helemaal mezelf voelen. Wanneer ik hen vertel hoe ik me voel, lijkt het alsof ze me wel horen maar niet echt luisteren. Ze horen wat ze willen horen. Het is erg.”

De laatste rechtszaak om het beheer over haar eigen vermogen terug te krijgen, heeft Britney verloren.