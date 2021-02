Gerard Spong haalt uit naar Ivo Niehe om borstenvraag Britney

Advocaat Gerard Spong heeft woensdag in de uitzending van Jinek hard uitgehaald naar Ivo Niehe. Hij noemde de veelbesproken borstenvraag die de presentator een kwart eeuw geleden stelde aan Britney Spears "walgelijk".

"Als ik Britney Spears zou zijn geweest had ik die vraag met een wedervraag beantwoord. Ik zou hebben gevraagd: 'hoe zit het met jou kleine kromme pik?' Je moet zo'n man toch belachelijk maken. Hoe durft hij die vraag überhaupt aan een vrouw te stellen en dan ook nog aan een 17-jarig meisje?", vroeg Spong zich verontwaardigd af.

Ivo Niehe vroeg Britney destijds in de TV Show naar een mogelijke borstvergroting die ze destijds zou hebben ondergaan. De afgelopen dagen ontstond er weer rumoer over het oude fragment omdat het prominent in een nieuwe documentaire over de zangeres te zien is.

Fatsoensrakker

Niehe gaf dinsdag aan dat de makers van de documentaire Framing Britney Spears het fragment gebruikt hebben zonder context te schetsen. Hij stelt dat hij met de vraag Britney de kans wilde geven een reactie te geven op alle berichtgeving over de borstvergroting en dat de sfeer tijdens het gesprek goed was. "Het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek", stelde hij.

Spong noemt het hypocriet dat Niehe de "fatsoensrakker" probeerde te zijn. "Maar aan de andere kant stelt hij dit soort vreselijke vragen."

Eerder woensdag stelde fotograaf William Rutten dat de sfeer achter de schermen helemaal niet zo goed was als Niehe schetst. Volgens hem brak backstage "de pleuris" uit toen Niehe Britney naar haar borsten vroeg. "Dat Ivo nu zegt dat het management ‘meer dan tevreden was’ is echt een beetje alle commotie van nu wegjokkebrokken... ", zo schreef hij op Instagram.