Nederlandse sterren vliegen op sociale media over het ijs

Veel Nederlandse sterren hebben zaterdag de ijzers ondergebonden. Op sociale media vliegen de filmpjes van schaatsende BN'ers voorbij.

Yousef Gnaoui, beter bekend als rapper Sef, was er vanochtend vroeg bij. "Ik hoop vanmiddag minstens 10 steden aangetikt te hebben als het er niet 11 zijn", zegt hij in een nep Fries accent. "Oom Tjebbe hait d'r goesting an."

Ook Winston Gerschtanowitz is vroeg in de ochtend begonnen en ging haast als eerste het ijs op. "Vijf over acht zaterdagmorgen. Kijk eens hoe mooi, ik kon niet in bed blijven liggen", zegt hij op zijn Instagram Stories. "Zo'n oprecht geluksmoment."

Lucas, van dj-duo Lucas and Steve, was vroeg in de ochtend op de Loosdrechtse plassen. "Party, party", schreeuwt hij vrolijk uit. En Suzan en Freek zijn ook weer aan het schaatsen. Zo poseert Freek lachend bij een uithangbord voor koek-en-zopie.

Maar niet iedereen is even goed in schaatsen. Presentator Viktor Brand deed een poging op het ijs in 's Gravenland. "Mooi baantje hier, nou nog de techniek." Brand is naar eigen zeggen niet zo goed in schaatsen. "Ik ben net al keihard gevallen op mijn stuitje. Maar ik heb nu wel extra veel respect voor de jongens tijdens het WK afstanden die met 70 kilometer per uur door de bocht gaan."