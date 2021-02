Gert Verhulst zelf waarschuwt K3-kandidaten: “Niet iedereen is gemaakt voor keurslijf”

Het is geen geheim dat een bestaan als K3 niet geschikt is voor wie vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. De kinderpopgroep en alles wat daarbij komt kijken, wordt volledig geregisseerd door Studio 100. Dat geeft grote baas Gert Verhulst nu ook zelf toe.

De blonde Klaasje, de enige Nederlandse van de groep, besloot na vijf jaar zelf te vertrekken. Zelf waarschuwde ze haar opvolger: K3-lid zijn is een keurslijf en negen optredens per weekend zijn geen uitzondering.

Gert Verhulst beaamt dat: “Niet iedereen is gemaakt om heel erg lang in een soort keurslijf te zitten, want dat is het wel. Je bent in een groep, dus je moet rekening houden met de anderen en je kunt niet elke keer je eigen ding doen.” Het lijkt een kleine sneer naar Klaasje, die zelf ‘verbreding van haar horizon’ opgeeft als reden van vertrek.

Inmiddels hebben al 15.000 mensen zich aangemeld om haar plek in te nemen. Voor het eerst maken ook mannen kans om het nieuwe K3’tje te worden. Waarschijnlijk wordt er net als bij de vorige personeelswissel een talentenjacht op tv uitgezonden rondom de selectie.