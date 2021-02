Waarom Charlotte de Mol is

Fans van Wie is de Mol? staan voor een raadsel. Dit seizoen weet de ondergrondse opperbedrieger de kijker wel heel lang om de tuin te leiden. Zou het toch Charlotte Nijs zijn, die ervoor heeft gezorgd dat er nauwelijks geld in de pot kwam in het mooie Tsjechië?

Het Moldel, een algoritme dat de Mol al jaren correct voorspelt, zit er in elk geval naast. Dat berekende namelijk dat óf Marije Knevel óf Splinter Chabot de Mol zou zijn. Beiden zijn inmiddels naar huis. Blijven over: Renée, Charlotte en Rocky. Zij staan zaterdag in de finale.

In de app van het spelprogramma gaat Renée op kop met 44 procent van de stemmen. Daarna volgt Charlotte met 36 procent. Rocky blijft achter met 20 procent. Zowel Rocky als Renée hebben behoorlijk wat anti-molacties op hun naam staan en zouden om die reden eigenlijk de Mol niet kunnen zijn.

Charlotte doet van de andere kant wel weer erg verdacht. Ligt het er te dik bovenop of is deze keer gewoon iets wél wat het lijkt? De hints naar Charlotte op een rij: