Charlie Sheen nog altijd rouwig over ontslag Two and a Half Men

Charlie Sheen kijkt tien jaar later nog altijd met veel spijt terug op zijn gedrag dat heeft geleid tot zijn ontslag bij Two and A Half Men. De 55-jarige acteur betreurt dat hij zich door veelvuldig drank- en drugsgebruik misdroeg, blikt hij terug tegen Yahoo! Entertainment.

Sheen moest vertrekken bij de serie nadat hij in meerdere interviews denigrerend sprak over bedenker Chuck Lorre. "Mensen zeiden tegen me dat ze het zo cool vonden dat ik dat deed en dat het leuk was om naar te kijken. Dat ze het cool vonden dat ik voor mezelf opkwam", zegt de acteur daar nu over. Die steun en dat hij door zijn uitspraken trending topic was vond hij niet fijn. "Ik denk nu: ja, geweldig. Ik ben blij dat ik gedwongen vervroegd met pensioen ben gegaan om een fucking hashtag."

Hij had zijn relatie met de makers van de serie en zender CBS anders moeten aanpakken, vindt Sheen. "Er waren 55 verschillende manieren om met die situatie om te gaan en ik koos voor nummer 56."

Bergafwaarts

De acteur ging weer meer drinken en drugs gebruiken nadat hij in 2011 werd gediagnosticeerd met hiv. Toen Sheen vanwege zijn gedrag daardoor ook nog werd ontslagen, ging het de periode erna bergafwaarts met hem. Inmiddels is hij sinds 2017 clean en nuchter.

De acteur is ervan overtuigd dat mensen op den duur zullen vergeten dat hij ooit nieuws was vanwege zijn vreemde uitspraken. "Ik geloof er heilig in dat de dingen die ik op professioneel vlak nog ga doen dat gedoe doen vergeten en dat mensen me weer leuk zullen vinden om wat ik doe voor de kost."