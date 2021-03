Yolanthe Cabau over haar lichaam

“Ik ben blij met waar ik nu ben, maar dat gespierde lichaam heb ik niet zomaar gekregen. Dat is doorgaan en niet opgeven. Het is een soort van art project, en je bent je eigen kunstenaar. Sinds ik op mijn zestiende op tv begon, heeft mijn gewicht geschommeld. In de periode dat ik zware medicijnen spoot en slikte om zwanger te worden, was ik wat voller. Toen ik in Italië zat en het privé even niet zo lekker liep, was ik achteraf gezien te dun. Ik was gevoelig voor de mening van anderen, waardoor ik voorbijging aan de vraag wat mooi is, en wat nu eigenlijk kracht uitstraalt. Nu, op mijn vijfendertigste, weet ik dat. Dat is wel een reis geweest, en in het publieke oog. Ik ben mijn lichaam dankbaar, want het heeft me nooit in de steek gelaten.

Ik ben er nog steeds, en sterker dan ooit.

Dat komt echt niet alleen omdat ik blij ben met wat ik in de spiegel zie, maar omdat ik veel meer liefde voor mezelf heb, voor mijn ziel. “

Yolanthe in Grazia over haar lichaam