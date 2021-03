Inbreker Kim Kardashian claimt haar echtgenoot te zijn

Slecht nieuws voor Kim Kardashian. De realityster, die momenteel in scheiding ligt met haar echtgenoot Kanye West, werd vorige week onaangenaam verrast door een inbreker bij haar huis in Californië. De man werd gesnapt door Kims beveiligers en kon zodoende niet doordringen tot de woning zelf. De 24-jarige inbreker werd direct ingerekend door de politie, die hem 72 uur lang onder psychiatrisch toezicht hield. Hij claimde namelijk Kardashians echtgenoot te zijn. Dit meldt Page Six.

Sinds Kim in 2016 op brute wijze werd beroofd in het appartement waar ze destijds verbleef tijdens de modeweek van Parijs, heeft de ster altijd beveiliging om haar heen. En die beveiligers zorgden er nu voor dat de inbreker niet bij haar in de buurt kon komen. De man wordt aangeklaagd voor het onrechtmatig betreden van privégebied.

Het is niet bekend of Kim en haar kinderen thuis waren op het moment dat de man het terrein probeerde te betreden. Woordvoerders van de realityster wilden niet reageren.