Prinses Alexia vertrekt naar het buitenland

Na de zomervakantie verlaat prinses Alexia het Christelijk Gymnasium Sorghvliet en vervolgt ze haar middelbare school in Wales. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De 15-jarige prinses die nu in de vierde klas van het Haagse gymnasium zit begint na de zomer aan het United World College of the Atlantic in Llantwit Major. Haar vader, koning Willem-Alexander, heeft tussen 1983 en 1985 op dezelfde school gezeten.

Doel is om het Internationaal Baccalaureaat te halen. Aan het eind van het zevende jaar op een Europese school krijg je het in heel Europa erkende diploma.