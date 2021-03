Najib Amhali bespaart hoop geld sinds stoppen met coke

Najib Amhali krijgt flink minder geld binnen sinds het begin van de coronacrisis, maar hij bespaart ook wat. Sinds hij gestopt is met het gebruiken van cocaïne houdt hij best wat centjes over. Dat vertelt de cabaretier gekscherend in Veronica Magazine.

"Ja, en we hadden net een nieuwe keuken besteld, haha. Ik zei nog: laten we even wachten. Maar nee, die keuken moest en zou er komen. Dus die wordt binnenkort geleverd", vertelt hij over de grote aankoop die hij deed. "Maar goed, je leeft maar één keer." Gelukkig heeft Amhali wel wat geld bespaard, sinds hij geen coke meer gebruikt. "Het scheelt dat ik die coke niet meer hoef te betalen. Anders was die hele keuken al lang in mijn neus verdwenen, haha."

In de tussentijd is Amhali bezig met het bedenken van programma-ideeën, maar dat levert nog weinig op. "Ze zijn niet geïnteresseerd. Wat me er niet van weerhoudt dingen te bedenken - als het niet binnen het omroepstelsel past, past het wel op een streamingdienst als Netflix of Amazon." Daarnaast hoopt op Amhali eigenlijk maar op één ding. "Ik zou ook nog weleens een oudejaarsconference willen doen. Lijkt me leuk."