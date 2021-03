Mol Renée versprak zichzelf: ‘Kandidaat vroeg hoe ik dat kon weten’

Ruim 3,3 miljoen kijkers hielden hun adem in zaterdagavond voor de grote onthulling van Wie is de Mol? De opperbedrieger van het 21ste seizoen bleek actrice Renée Fokker. Ze was met haar 59 jaar niet alleen de oudste Mol, maar bracht ook het minste geld in de pot. Toch had het niet veel gescheeld of ze had zichzelf verraden, vertelt ze aan het AD.

In het begin was de actrice, bekend van onder meer Vrouwenvleugel, nerveus. “Alsof De Mol heel groot op je voorhoofd staat afgedrukt, dat gevoel. Dat ebt gelukkig weg. Een tactiek? Die had ik niet echt. Het was actie, reactie. Kijken wat er om me heen gebeurt en daar op reageren.”

Dat was niet altijd makkelijk. ,,Elke opdracht was spannend. Een uitdaging, maar ook leuk. Ik was heel blij als het weer gelukt was om te mollen. Maar er waren ook momenten waarop ik dacht: waar ben ik aan begonnen? Maar als ik dan ‘s morgens opstond, ging ik er weer voor.”

“Een keer heb ik me versproken. Dat gebeurde in het begin. Ging over een uitspraak op een foto die ik niet gezien kon hebben. Toen zei een kandidaat: ‘Hoe kun jij dat nou weten?’ ‘Oh my God’, dacht ik toen. Zei ik maar dat iemand dat tegen mij had verteld. Later voelde ik wel dat kandidaten mij verdachten, maar ik dacht: ‘Ik ga daar niet naar leven, ik doe mijn ding.”

Voor de kijker thuis bleef ze lang onder de radar. Pas nadat Marije en Splinter naar huis moesten, kwam Renée in het vizier.