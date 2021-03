Martijn Koning snapt boosheid RTL, maar ‘dit is wat ik doe’

Cabaretier Martijn Koning snapt het dat RTL en Eva Jinek excuses hebben gemaakt voor zijn optreden donderdagavond. De komiek hield in het programma een roast rond Thierry Baudet, die zo boos was dat hij van tafel wegliep. "Zij maken een programma en nodigen gasten uit", stelt Koning in een reactie aan het ANP. "Zij nodigen ook mij uit en ik schoffeer vervolgens die gasten. Ik snap dat zij een verantwoordelijkheid naar die gast voelen. Maar tegelijkertijd weten ze ook wat ik doe, namelijk die gasten flink door de mangel halen." "Ik ben vaker in het programma geweest om commentaar op politici te geven. Ik kan daar met gestrekt been ingaan, dat weten ze." Zijn bedoeling met de roast was om Baudet te confronteren met zijn eigen standpunten en uitlatingen. "Zo vaak krijg je als cabaretier niet de kans om je rechtstreeks tot iemand als Baudet te richten. Ik wilde hem in mijn eigen vorm aanspreken op alle dingen die hij zegt en doet." Koning was voor de uitzending gevraagd voordat hij wist dat Baudet te gast was, zegt hij. "Ik ben niet links of niet rechts, ik kan Klaver net zo hard aanpakken als Baudet. Al denk ik wel dat de manier waarop Baudet de afgelopen maanden te werk gaat, wezenlijk verschilt van de manier waarop andere politici dat doen. Ik heb hem lang het voordeel van de twijfel gegeven, net als veel andere mensen. Maar ik denk niet dat dat nu nog kan." RTL en Jinek wisten volgens Koning dat hij van tevoren zijn tekst niet zou laten inzien. "Ik doe dit werk al langer en dat doe ik uit principe nooit", stelt de cabaretier. "Het levert links- of rechtsom altijd gedoe op. Het risico is ook dat dingen niet uitpakken zoals je van tevoren verwacht, maar dat geldt voor mij net zo goed." Eigenlijk is Koning enigszins verbaasd over de felheid van de reacties na de uitzending. "Ik vind dat ik in het verleden wel hardere dingen heb gezegd over andere politici. Maar misschien ben ik te naïef geweest in die verwachting."