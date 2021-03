Marco Borsato: ik ga nooit meer vreemd

Marco Borsato gaat nooit meer vreemd. Dat heeft de zanger met zichzelf afgesproken, vertelt hij in een interview met Privé. "Ik wil nooit meer terug naar de oude situatie. Ik heb met mezelf afgesproken: ik ga nooit meer vreemd."

Marco en Leontine gingen vorig jaar na een huwelijk van 22 jaar uit elkaar. In 2019 gaf Marco toe dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. De affaire zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009.

"Ik kan niet zeggen dat ik nooit meer een fout zal maken, maar ik ga er niet meer over liegen", vertelt Marco in het interview. "Als zoiets gebeurt: maak het bespreekbaar, want de pijn en de zwarte periode die ik heb gevoeld en de schuld en de schaamte die ik daar nog steeds over heb, wil ik nooit meer."

Later gingen ook nog de geruchten over een affaire met zangeres Maan. Dat ontkent de zanger echter. "Maan, zoveel namen, het is gewoon niet wáár. Die heb ik met respect gecoacht als een van de grote successen van The Voice. Ik wil het er ook niet meer over hebben."

Zaterdagavond is Marco te gast bij Linda de Mol in Linda's Wintermaand. Daar doet hij in een special zijn verhaal na ruim een jaar mediastilte. "Ik doe dit interview en dat met Linda, en daarna wil ik het er ook niet meer over hebben. Dan begint mijn nieuwe leven."