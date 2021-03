Zwitserland volgens bookmakers favoriet voor Songfestival-winst

Nu bijna alle inzendingen voor het Eurovisie Songfestival bekend zijn, is het een mooi moment om te kijken welke artiest met welk nummer volgens de bookmakers momenteel de meeste kans maakt om het liedjesfestijn in mei te gaan winnen. Met stip op nummer 1 staat de Zwitserse inzending Gjon's Tears met het nummer Tout l'univers. De zanger, wiens volledige naam Gjon Muharremaj is, steekt met een winkans van 18 procent met kop en schouders boven de rest uit. Nummer 2 in de lijst is de Bulgaarse Victoria die met Growing Up Is Getting Old meedoet. Zij maakt volgens de wedkantoren 9 procent kans om te winnen. De winkans van IJsland (Daði og Gagnamagnið met 10 Years), Frankrijk (Barbara Pravi met Voilà) en Zweden (Tusse met Voices) wordt op 7 procent geschat. De Nederlandse inzending Birth of a New Age van Jeangu Macrooy staat volgens de bookmakers op de 24e plaats met een winkans van slechts 1 procent. De Nederlands-Griekse zangeres Stefania die namens Griekenland meedoet aan het Songfestival staat met haar nummer Last Dance op plek 15. De kans dat zij in Rotterdam als winnaar uit de bus komt wordt op 2 procent geschat.