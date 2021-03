Arjen Lubach brengt rappend ode aan Nieuwsuur: “Mariëlle Tweebeeke nee toch, het kost je tien zetels”

Vermijd Nieuwsuur, is het advies van Arjen Lubach aan politici in zijn rap die vooral een ode is aan het scherpe actualiteitenprogramma. “Mariëlle Tweebeeke nee toch, het kost je tien zetels,” zingt Sosha Duysker daarna in het refrein op de melodie van Empire State of Mind.

Ondertussen haalt Lubach hard uit naar Farid Azarkan van Denk en PVV-leider Geert Wilders, die het debat in Nieuwsuur afzegden. “Leider van de PPV wil niet kletsen over zijn verbod op de moskee,” rapt hij. “Als je zelf niet durft, stop dan je mening in je zachte G.” Duysker zingt ondertussen: “Ga niet naar Nieuwsuur, zeg dat je verkeerd bent gereden of net overleden.”

Via het Twitteraccount is de rap vanochtend al meer dan 200.000 keer bekeken en op YouTube bijna 100.000 keer. Gisteravond zagen al 1,7 miljoen mensen de song tijdens het programma.

Bekijk hier: