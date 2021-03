Malta en Georgië presenteren songfestivalliedje

De laatste twee landen hebben hun liedje voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam Ahoy gepresenteerd. Zowel Malta als Georgië hebben maandag laten horen met welk nummer hun deelnemers dit jaar meedoen.

Voor Georgië doet zanger Tornike Kipiani mee met het nummer You. Zangeres Destiny Chukunyere komt voor Malta uit met het liedje Je me casse. Beide artiesten zouden vorig jaar ook al meedoen tijdens het geannuleerde songfestival. Ze moeten wel nog strijden om een plekje in de grote finale op 22 mei. Dat doet Destiny tijdens de eerste halve finale op 18 mei en Tornike tijdens de tweede halve finale op 20 mei.

Inmiddels hebben alle veertig deelnemende landen hun liedje gepresenteerd. Het wachten is nog wel op Wit-Rusland. Het al uitgebrachte liedje Ya Nauchu Tebya van Galasy ZMesta was geweigerd door de European Broadcasting Union (EBU) vanwege de politieke boodschap. Het land moet nog met een nieuw nummer komen.