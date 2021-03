Ook in buitenlandse media aandacht voor ‘Kaag-effect’

Ook buitenlandse media besteden volop aandacht aan de Nederlandse verkiezingen. Niet alleen de verwachte overwinning van de VVD trekt de aandacht, maar ook de flinke zetelwinst van D66 wordt overal benoemd. De correspondente van de Britse omroep BBC legt uit dat wordt gesproken over het "Kaag-effect", naar lijsttrekker Sigrid Kaag.

In Duitsland noemt Bild de uitslag van D66 de "grote verrassing" van deze verkiezing. De krant meldt dat PVV-leider Geert Wilders zijn tweede plek in het parlement nu moet afstaan aan de partij van Kaag. Bild constateert ook dat "drie extreemrechtse partijen" volgens prognoses samen 27 zetels krijgen in de Tweede Kamer. "Een duidelijke verhoging ten opzichte van 2017."

"Partij van premier Mark Rutte blijft grootste bij Nederlandse verkiezingen, maar links-liberale D66 wint fors", kopt het Belgische VRT NWS online. "Rutte wint met zijn VVD voor de vierde keer op rij de verkiezingen en is dus zo goed als zeker dat hij premier blijft", klinkt het op de nieuwssite, die vaststelt dat de partijen van Rutte en Kaag de "grote winnaars" lijken te worden.

Optimisme

De correspondente van de BBC zegt dat Kaag linkse kiezers achter zich lijkt te hebben gekregen met haar "open en optimistische" visie. De omroep deelt online een foto van de D66-leider die omringd door haar partijgenoten jubelend op een tafel staat. Ook Forum voor Democratie van Thierry Baudet deed het volgens de BBC beter dan verwacht. "Ze voerden actie om de lockdown te beëindigen. Het was de enige partij die manifestaties hield tijdens de pandemie."

Ook in de Verenigde Staten blijft de overwinning van de VVD niet onopgemerkt. In de krant The New York Times schrijft de Nederlandse journalist Thomas Erdbrink dat Rutte afstevent op een vierde termijn als premier. Hij legt uit dat het kabinet van Rutte eerder dit jaar viel over de toeslagenaffaire, maar dat die zaak vervolgens geen grote speelde tijdens de campagne.