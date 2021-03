Sharon Stone: ik moest tijdens Basic Instinct naar bed met tegenspeler

Actrice Sharon Stone werd tijdens de opnames van de filmklassieker Basic Instinct gevraagd of ze naar bed wilde gaan met een tegenspeler om zo "een chemie te ontwikkelen". Dat vertelt de actrice in een openhartig interview met Vanity Fair.

Het was een producer die met het verzoek kwam. Stone wil verder geen namen noemen. "Hij liep heen en weer door zijn kantoor en ondertussen legde hij mij uit waarom ik seks zou moeten hebben met een tegenspeler. Zodat we een chemie konden opbouwen", verklaart de inmiddels 63-jarige Amerikaanse, die reageerde door te zeggen dat "alleen acteren haar taak was".

Het is dus onduidelijk om welke producer het gaat. Op filmsite IMDB worden er vier genoemd: William S. Beasley, Louis D'Esposito, Mario Kassar en Alan Marshall. Ze zouden allemaal nog niet hebben gereageerd op de uitlatingen van Stone.

De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven maakte de thriller, over een detective (Michael Douglas) die in de ban raakt van een biseksuele schrijfster (Stone), in 1992. De film draaide op het festival van Cannes en kreeg wereldwijd lof. De thriller, die twee Oscarnominaties kreeg, viel vooral op door de expliciete seks- en geweldsscènes. Basic Instinct betekende de doorbraak van Stone in Hollywood.