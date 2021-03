“5 minuten langer en ik was er niet meer geweest”: Demi Lovato over de overdosis

Demi Lovato is in haar documentaire ‘Dancing With The Devil’ heel open over haar gebruik en over de overdosis die haar bijna fataal werd. Het had namelijk geen haar gescheeld of de 28-jarige zangeres was er niet meer geweest. “Achteraf vertelden de dokters me dat ik er niet meer geweest zou zijn als er mij op dat moment niemand gevonden had. Langer dan vijf tot tien minuten had het niet moeten duren”, aldus Demi over haar overdosis uit 2018.

“Er is ontzettend veel liefde en steun geweest.” Door zo eerlijk over haar ervaringen te praten, hoopt ze dat ze anderen kan helpen om er weer bovenop te komen.