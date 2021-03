Guus over The Streamers: deze wereldavond verdient een vervolg

Hij hoopte veel, maar dat de eerste show van The Streamers zo'n succes zou worden had Guus Meeuwis niet durven dromen. Ruim 1,2 miljoen mensen uit 82 verschillende landen keken zaterdag naar de livestream waar onder anderen Maan, Kraantje Pappie, Thomas Acda en Paul de Munnik aan mee deden. "Het was een wereldavond en wat we hierna gaan doen, zien we morgen wel. Vandaag gaan we nog even nagenieten", vertelt Meeuwis aan het ANP.

Want wie de Carré-show keek, zag aan het einde de tekst 'to be continued' in beeld staan. Daarvoor moet wel eerst een nieuwe locatie en een eventuele partner gevonden worden, vertelt initiatiefnemer Machiel Hofman, die onder andere ook achter de Vrienden van Amstel Live zit. "Maar dat is een latere zorg", zegt hij. "De artiesten zijn enthousiast en we hebben het publiek nu ook veroverd, dus er is geen reden meer om niet door te gaan."

Als het aan Meeuwis ligt, gaat dat dan ook zeker gebeuren. "Er is helaas geen ruzie ontstaan gisteren", zegt hij lachend. "Dus we moeten wel nog een keer." Wanneer de 48-jarige zanger wordt gevraagd naar zijn favoriete moment van de avond, kan hij eigenlijk niet kiezen. "Ik vond Bilal helemaal de bom, ik vond Danny Vera met Roller Coaster prachtig, ik vond Davina Michelle één en al power. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan."

Aanmeldingen

Het publiek werd gekscherend aangemoedigd auditie te doen door middel van een zangvideo onder de douche. "En daar hebben mensen ook gehoor aan gegeven", vertelt Hofman lachend. "We hebben direct video's van mensen binnengekregen, zingend onder de douche."

De organisatie kreeg op de grote avond ook te maken met een lichte tegenslag. Aan het begin van de show was er sprake van een Android-bug. "Maar die was vrij snel verholpen tijdens het voorprogramma", vertelt Hofman. "Dat is ook de reden dat we zo'n voorprogramma hebben. Je moet het vergelijken met een echte concertzaal, daar kan ook niet iedereen tegelijk naar binnen. Dat kost tijd."

Volgens Hofman keken er vooral mensen uit Nederland en België, maar er werd ook gekeken in India, Zuid-Korea, Amerika en Australië. "Dat zijn dan natuurlijk expats, maar die hebben in deze tijd ook wel zin in een oer-Hollands feestje, net als de mensen in Nederland en de artiesten zelf", vertelt hij. Daar kan Meeuwis zich alleen maar bij aansluiten. "Wij konden nog uren door. We zijn voorlopig nog lang niet op."