Ruud de Wild heeft darmkanker

Radio-dj Ruud de Wild is de komende maanden niet te horen op NPO Radio 2, omdat er darmkanker bij hem is ontdekt. De 51-jarige De Wild wordt binnenkort geopereerd en is al een paar keer behandeld tegen de ziekte, waarbij een groot deel van de tumor is verwijderd.

Artsen zijn optimistisch over herstel, omdat de ziekte vroeg bij hem is geconstateerd. De Wild maakte het nieuws over zijn ziekte zelf bekend in zijn programma De Wild in De Middag. De dj schat zo’n drie maanden te moeten revalideren en keert daarna terug. “Helaas is niet alles weg, gelukkig ben ik gezegend met de beste artsen”, zei De Wild. “Jullie zijn nog niet van me af.”