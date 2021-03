Eddy Keur heeft gemengde gevoelens over vervangen Ruud de Wild

Eddy Keur heeft "gemengde gevoelens" over zijn tijdelijke klus bij NPO Radio 2. Dat schrijft de dj op Instagram nadat bekend werd dat hij vanaf dinsdag voorlopig het programma De Wild in de Middag overneemt. Presentator Ruud de Wild maakte maandag bekend dat hij darmkanker heeft en daarom de komende tijd niet kan werken.

Keur werd zaterdag gevraagd of hij beschikbaar was voor het middagprogramma, op aanraden van De Wild. "Supercool, de aanleiding maakt het echter erg wrang. Toen ik hoorde dat Ruud kanker heeft, schrok ik me te pletter. Ruud is een van mijn nog weinig over zijnde radio-iconen. Gelukkig gaat het allemaal goed komen met Ruud. Hij was er op tijd bij", schrijft de dj.

Keur noemt het een "zware last" en "een eer" om het programma over te nemen. "Natuurlijk ben ik zeer trots dat ik dit mag doen. Maar, ik voel ook de druk en de verantwoordelijkheid. De aankomende maanden ga ik samen met de ploeg van Ruud ZIJN programma hooghouden. Een uitdaging die ik in alle bescheidenheid en met al mijn energie zal vervullen. Voor de luisteraar en vooral ook voor Ruud."

De Wild maakte maandagmiddag in zijn voorlopig laatste uitzending bekend dat een paar maanden geleden bij hem in een vroeg stadium darmkanker is vastgesteld. De dj gaat binnenkort voor de tweede keer onder het mes en verwacht daarna drie maanden te moeten revalideren.