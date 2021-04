Ghislaine Maxwell: ze behandelen me alsof ik Hannibal Lecter ben

Volgens de advocaten van Ghislaine Maxwell wordt ze heel selcht behandeld in de gevangenis, waar ze zit in afwachting van haar proces wegens seksuele misdrijven. “Hoewel ze een modelgevangene is die geen gevaar vormt voor de samenleving en niets heeft gedaan om een ‘speciale’ behandeling te verdienen, wordt ze in afzondering gehouden – omstandigheden die passen bij Hannibal Lecter, maar niet een 59-jarige vrouw die voor niemand een bedreiging vormt.”

Eerder lieten haar advocaten weten dat ze zelfs wordt mishandeld door de gevangenenbewaarders. Ook zou Maxwell elke vijftien minuten wakker worden gemaakt met een zaklamp om te checken of ze nog wel ademt. Daarnaast zou ze geen recht hebben op onderwijs- en vrijetijdsprogramma’s, religieuze diensten en het bekijken van films.

Het regime van het Metropolitan Detention Center valt de vermeende madam van Epstein steeds zwaarder. Naast concentratieproblemen en haarverlies, zou ze kilo’s zijn afgevallen.