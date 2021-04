Ernst Daniël Smid ontroert bij Rooijakkers: “Ik ga me niet verstoppen”

Ernst Daniël Smid lijdt aan de ziekte van Parkinson en spreekt daar openhartig over met Art Rooijakkers in het programma Rooijakkers over de Vloer. Zijn huidige gemoedstoestand omschrijft de operazanger als 'verwachtingloos'.

"Niet ambitieloos, dat niet", gaat Smid verder. "Ik wil nog wel graag dingen doen, maar of ik ze waar kan maken? Die twijfel, die maakt je af en toe schizofreen. Dat je denkt: ik ben Ernst Daniël, ik heb de techniek, ik heb het gekund. Zwemmen leer je ook nooit af. Maar het is wat het is."

Toch zit hij niet bij de pakken neer en neemt zoveel mogelijk deel aan het leven. "In een succesvolle maatschappij wordt ziekte gezien als een zwakte. Maar ik wil niet het vonnis hebben gehad van: je hebt parkinson en je moet afscheid nemen van het leven. Ik ga me niet verstoppen."

Kijkers schrijven op Twitter geraakt te zijn door zijn verhaal.

Met tranen in mijn ogen de aflevering van @artrooijakkers kijken met @ernstdaniel. Zo verdrietig wat Ernst is overkomen en overkomt, dapper en krachtig om dit zo open te laten zien en horen❤️ Compliment ook voor Art voor het integere en oprechte interview #rooijakkersoverdevloer — Esther Hollenberg (@ehollenberg) April 7, 2021

Wat een kwetsbare en dappere man is Ernst, wat knap dat hij dit zo laat zien #rooijakkersoverdevloer #Respect — Tamara💙🍀 (@Tamara_Kamphuis) April 7, 2021