Jill is de winnaar van Big Brother

Jill is door het Nederlandse en Vlaamse publiek verkozen tot winnaar van Big Brother. De Nederlandse nam het op tegen Liese en Nick in de finale van het RTL-programma.

De kandidate streed in de laatste minuten tegen Nick, want Liese viel al eerder af. Jill gaat met de geldprijs van ruim 70.000 euro naar huis.

In de finale kwamen alle oud-bewoners van het Big Brother-huis voorbij, behalve Theo, beter bekend als Terror Theo. Van de laatst overgebleven bewoners zat Liese het langst in het huis. Zij is als enige van de oorspronkelijke acht, die op 31 december hun intrek in het Big Brother-huis namen, overgebleven. De andere drie kwamen in januari in het huis.