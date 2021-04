Zoon Connie Witteman overgeplaatst naar intensive care

De zoon van Connie Witteman is overgeplaatst naar de intensive care. Marvin werd vrijdagavond opgenomen in het ziekenhuis met corona en ligt sindsdien aan de beademing, schrijft Connie op Instagram.

"Door het korte zware ademen en constant moeten hoesten heeft hij meer zuurstof nodig", schrijft Connie bij een oude foto van zichzelf met Marvin als baby. "Ik kan het moeilijk verwoorden hoe het voelt als je je kind zo met verschillende infusen en zuurstof aangekoppeld aan al die apparaten ziet liggen. Worst nightmare ever", aldus Witteman. Ze mocht nog wel even op bezoek komen.

Witteman blijft echter positief. "Het komt écht goed. Maar het is de ergste gebeurtenis die je kan bedenken want het gaat om je kind." Ze is dankbaar voor de goede zorgen van het personeel. "Marvin wordt erg liefdevol opgevangen door alle artsen en verpleegkundigen, ik ben zo dankbaar dat een 'vreemde' zo goed voor mijn kind wil zorgen."