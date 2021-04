Beau blundert over de vader van Frans Bauer

Het ging in de talkshow over ouderen die gevaccineerd worden, toen Beau over de vader van Frans begon. “Frans, hoe is het bij jou? Ben jij ook al met je vader aan het knuffelen?”, vroeg hij aan de volkszanger.

Bauer probeerde er omheen te praten. “Nou, ik moet je zeggen: ik vind het geweldig dat het weer kan. We hebben dit altijd als vanzelfsprekend gehouden en nou blijkt dat het een jaar niet gebeurd is en dan in één keer mag je weer knuffelen.”Maar toen begon Beau wéér over zijn vader. “Maar toch even: heeft je vader al een prik gehad?”

Frans vervolgens: “Mijn vader is overleden.”