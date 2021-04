Fieldlab: eventuele afgelasting 538 Oranjedag is niet aan ons

Het eventueel afgelasten van 538 Oranjedag is aan Radio 538, de landelijke overheid of de gemeente Breda. Dat zegt een woordvoerder van Fieldlab Evenementen tegen het ANP in een reactie op de onrust die is ontstaan over het proefevenement voor 10.000 mensen in Breda na een petitie vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis.

"Het is absoluut niet onze intentie een klap aan de zorg, dan wel de horeca of winkeliers, uit te delen", aldus de zegsman. "Sterker nog, we denken dat we aan de hand van onze resultaten iets betekenen voor de samenleving als geheel en dat het gaat om op een veilige en verantwoorde manier mensen samen te kunnen brengen."

Dat kan volgens Fieldlab ook in Breda. "We voeren onderzoek uit en durven te stellen dat we rondom 538 Oranjedag, samen met de organisator, veel maatregelen nemen om voor een zo veilig mogelijk evenement te zorgen. Dat hebben we in de eerste fase van ons onderzoek al laten zien."

Voorrecht

Over een eventuele afgelasting gaat Fieldlab niet. "Fieldlab Evenementen heeft toestemming van het kabinet gekregen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. 538 Oranjedag is één van de twaalf opschalingstesten. De nieuwe reeks praktijkonderzoeken moet voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. We realiseren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker met een blik op het huidige epidemiologische beeld, waar versoepelingen voorlopig nog even uitblijven."

Medewerkers van het Amphia Ziekenhuis willen dat het evenement wordt afgeblazen. Een petitie hierover is al meer dan 150.000 keer ondertekend. De gemeente Breda liet eerder zondag weten dat het kabinet wordt gevraagd of het nog steeds achter het testevenement van 538 staat.

538 Oranjedag is overigens niet het enige aanstaande Fieldlab-experiment met zoveel bezoekers. In Lichtenvoorde wordt door de organisatoren van de Zwarte Cross eveneens een festival voor 10.000 mensen voorbereid. Het Startschotgala moet plaatsvinden op 1 mei.